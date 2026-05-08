米債利回りは低下している。米雇用統計後は上下にやや振幅と不安定な動きも、その後株高債券高（利回り低下）。 米国債利回り 2年債 3.876（-0.035） 10年債 4.349（-0.037） 30年債 4.933（-0.028） 期待インフレ率 2.453（-0.013） ※期待インフレ率は10年債で算出