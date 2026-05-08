「オリックス４−３日本ハム」（８日、京セラドーム大阪）日本ハムが逆転負けを喫し、借金は今季最多タイの４となった。先発の達は６回５安打３失点で３敗目。二回は１死から森友に与えた四球からピンチを招き、シーモアの右犠飛で先制点を献上。味方が逆転して迎えた四回には、森友に逆転２ランを浴びた。「最近ちょっと慎重に行き過ぎているなというのは、めっちゃ思うので。前回もそうだけど、１点目はフォアボールから