◇セ・リーグ阪神1-10DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神の伏見寅威捕手（35）が、8日のDeNA戦で初バッテリーを組んだ村上をねぎらった。4回に失策が絡んで2失点（自責0）したが、村上は7回までその2失点でしのぎ、安定した内容を見せた。試合後、伏見は「僕が行く意味を考えながら、僕なりにいろいろやって。ああいう点の取られ方しましたけど、僕はいい投球だったんじゃないかと思います」と評した。村上は前回1日の