5月8日、GLION ARENA KOBEで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」セミファイナルGAME1の神戸ストークス（第1シード）vs横浜エクセレンス（第5シード）が行われ、神戸が112－106で勝利した。 レギュラーシーズンで平均得点数トップ2だった顔合わせということもあり、第1クォーターから点の奪い合いとなった。神戸はベンチスタートだった野溝利一が立て続け