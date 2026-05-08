女優の相武紗季（40）が8日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）にVTR出演し、2児のママとしての一面を明かした。「第18回ベストマザー賞」を受賞し、7日に行われた授賞式に出席。式では8歳長男と5歳長女に受賞を伝えた時の様子について「息子は“こんなにたくさん怒るママでもベストマザーってもらえるのか確認した方がいいんじゃないか”って言ってて」と明かしていた。番組の取材で「子育てしていない