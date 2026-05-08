【ロンドン＝平地一紀】卓球の世界選手権団体戦は８日、ロンドンで準々決勝が行われ、前回まで５大会連続銀メダルの日本女子はウクライナに３―０で勝ち、９日に行われるドイツとの準決勝に進んだ。３位決定戦がないため、日本のメダル獲得が決まった。第１試合で橋本帆乃香（デンソー）、第２試合では張本美和（木下グループ）がストレート勝ち。第３試合も、早田ひな（日本生命）が続いた。男子は７日にドイツを３―１で破