一枚でおしゃれに決まるワンピース。同じワンピースでも少しの工夫を加えるだけで、ぐっとこなれた印象にアップデートが叶うかも。そこで今回は、おしゃれな【GU（ジーユー）】スタッフが提案する、シャツワンピの着こなしをご紹介。気になったら今すぐ取り入れてみて。 ベルトマーク & ジャケットでこなれ感アップ 【GU】「フレアシャツワンピース」\2,990（税込） ク