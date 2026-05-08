◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(8日、ロンドン)卓球世界選手権の男子団体戦準々決勝が8日に行われ、中国が韓国を下して、4強入りを決めました。男子中国は世界選手権の団体戦で11連覇中ですが、今大会シード順を決めるグループリーグで韓国とスウェーデンの前にまさかの2敗。トーナメント戦の準々決勝で韓国と再戦となりました。第1試合は、前回対戦で出場のなかった中国の大黒柱である王楚欽選手が、オ・ジュンソン選手に3−2(11−9