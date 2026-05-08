中道改革連合・小川淳也代表の8日の記者会見で、党内で議論中の皇族数の確保策について質問が出た。【映像】「枝野氏が」と記者に切り出された瞬間の小川代表（実際の様子）まず記者が「昨日、中道改革連合の検討本部の会合が開かれて、笠本部長が取りまとめ案を提示しました。取りまとめ案は、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持、それから皇統に属する男系男子の養子縁組を容認と、政府の有識者会議の主要な2点について基本