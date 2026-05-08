中日９−２巨人（セ・リーグ＝８日）――中日が今季最多の９得点で快勝。二回、ボスラーの２ランで先制し、七回は細川成也の３ランなどで突き放した。柳裕也は１０奪三振。巨人は１０安打で２得点にとどまった。◇ＤｅＮＡ１０−１阪神（セ・リーグ＝８日）――ＤｅＮＡは四回、京田陽太の適時打に敵失が絡み、２点を先行。九回は代打ビシエドの適時打、宮崎敏郎の３ランなどで８点を奪った。阪神は序盤の好機を生かせなかった