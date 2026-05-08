声優の楡井希実が８日、都内で人気アニメ「ラブライブ！」シリーズの新作映画「映画ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」の初日舞台あいさつに登壇した。日野下花帆を演じる楡井は、観客の熱い声援を受け「ドキドキが跳ね上がっております！」と笑顔。登壇した１１人のキャストはそれぞれの思い出話が白熱し、楡井は「こんなにも思いが強くある。今の思い出話も踏まえて見てくださったらうれしいです」とうなず