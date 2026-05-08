アメリカのFOXニュースの記者は8日、「X」への投稿でアメリカ軍が海上封鎖を突破してイランの港に向かおうとした複数の石油タンカーに対し、攻撃を行ったと伝えました。アメリカ軍は7日に「自衛のため」としてイラン側の軍事拠点を攻撃していて、ホルムズ海峡周辺では緊張が高まっています。