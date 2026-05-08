今シーズンの無冠がほぼ決まりかけているレアル・マドリードでは、シーズン終了後に監督人事も含めてチーム編成の大幅な刷新が行われることが確実視されている。こうした中、ダヴィド・アラバは静かにクラブを去ろうとしている。この33歳のセンターバックとレアルとの契約は6月末までとなっているが、クラブの上層部に契約延長の意思はないとされるため、今年夏に退団すると見られている。しかし、仮に夏でレアルを退団してフリー