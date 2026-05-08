昨年出産を発表した元ＮＧＴ４８の荻野由佳のコーデショットが好評だ。８日までにインスタグラムで「もはや夏だったわたしはキャミで過ごしたよ！それでも暑かったくらい！！！！」と書き始め「ＧＵのこのコーデとっても好き！涼しい色合わせ」とつづると、小花柄のキャミに水色のボトムスを合わせたスタイルでのコーデショットを公開した。この投稿にファンからは「スタイル良すぎこれは真似できない､､笑」「ゆかちゃん