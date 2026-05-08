◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―４ヤクルト（８日・マツダ）しっかりと反省を生かした。今季初黒星を喫した前回の４月３０日の阪神戦（神宮）は５連打を許すなど初回に３失点。ヤクルト・高梨裕稔投手は「初回はしっかり抑えたいという思いだった」と３者凡退で切り抜けると、威力のある最速１４９キロの速球、フォークボールで連打を許さない。４回、坂倉に右越えソロを許した１点のみで６回をまとめた。打っては４回２死一、