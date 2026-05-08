ボートレース若松の「トータルプロデュースカップ」は９日に開幕する。今節は１３８期ルーキーの長嶺真李愛（２３＝福岡）、宮田栞（１９＝福岡）がデビュー。初日は長嶺が８Ｒ６号艇、宮田が５Ｒ６号艇で登場する。２１歳の時にボートレースに出会って志した長嶺は「いい職業にしていきたい。いいスタートを切りたい」と気合満々。宮田も「ここで西山貴浩選手の優勝を見て、かっこいいなと思って目指した。無事故完走で行