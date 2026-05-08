アイドルグループＳＫＥ４８の熊崎晴香（２８）が８日、名古屋市内のダイアモンドホールで「熊崎晴香３ｒｄソロライブ〜たまには普通列車で〜」を開催。「北川謙二」「ハングリーライオン」「ウイニングボール」など２０曲を披露し、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。熊崎のソロライブは３年ぶり３度目。アイドル以外にも競馬予想や中日ドラゴンズ応援大使など様々な顔を持っているだけにライブでは「競馬」や「中日ドラゴンズ」に