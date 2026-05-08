若松ボートの「トータルプロデュースカップ」は９日、開幕する。井上未都（２４＝福岡）が前検日のエンジン抽選で手にした１１号機は、２連率２９％の低調機。特訓後は「出足や乗り心地は良かったけど、伸びが…。隣の土井歩夢選手がいいエンジンと聞いていたけど、かなり出られた。女子でこれでは…。進んでいる感じがしなかった」と課題を挙げ、機の底上げを図る。２０２６年後期勝率は自己ベストの５・３７をマーク。２月