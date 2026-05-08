ドラゴンゲート８日の後楽園大会で極悪軍「我蛇髑髏」の悪の絆に亀裂が走った。この日のメインイベントでは我蛇軍のＩＳＨＩＮ、加藤良輝組が、アジアタッグ王座（現王者は堀口元気＆神田裕之）への挑戦権をかけてＪＡＣＫＹＫＡＭＥＩ、Ｒｉｉｉｔａ組と激突。我蛇軍のセコンドには菊田円、ＫＡＩ、ジェイソン・リー、箕浦康太の４人がついた。一進一退の攻防が続いたリングは、ＫＡＩがレフェリーの足を引いて排除したこ