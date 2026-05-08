5月10日（日）に東京競馬場で行われる、第31回NHKマイルカップ（G1・3歳オープン・牡牝・芝1600m）の枠順は下記の通り。大本命不在で混戦は必至。前哨戦は快勝も、距離延長が課題となりそうなダイヤモンドノット。皐月賞大敗から続戦のカヴァレリッツォ。無敗のアスクイキゴミ、レーンの手綱で不気味なロデオドライブとどの馬にもチャンスは大きい。注目の発走は15時40分。【NHKマイルC】ダイヤモンドノットは484kg…出走馬の調