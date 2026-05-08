メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太六冠が名人戦七番勝負の第3局で勝利し、タイトル防衛に王手をかけました。 今期の名人戦はタイトル防衛と4連覇を目指す藤井六冠（23）に名人戦初登場の糸谷哲郎九段（37）が挑戦しています。 第3局2日目の8日、午前9時ごろに糸谷九段の封じ手が開封され対局が再開されました。 対局は午後6時すぎに130手で糸谷九段が投了し、藤井六冠が勝利しました