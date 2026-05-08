◇セ・リーグ阪神1-10DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神・高寺望夢内野手が、「1番・中堅」で先発し、初回に二塁打を放った。DeNA先発・平良のシンカーを左中間に運んだ。「塁に出ることを一番に考えていた」4戦連続安打と左手首骨折で離脱した近本に代わってリードオフマンの役割を果たしている。それでも「5打席立つなら、2本、3本と打てるように」と反省。若虎は、まだまだ安打を量産していく。