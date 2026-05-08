9人組グループ・Snow Man（目黒蓮は撮影のため不在）が、8日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』に生出演。宮舘涼太主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌「SAVE YOUR HEART」を初めて生放送で披露した。【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV「SAVE YOUR HEART」は、4月29日に発売されたトリプルA面シングル「BANG!!／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！」の1曲。