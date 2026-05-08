シンガー・ソングライターの加藤ミリヤさん（37）が7日、『第18回ベストマザー賞2026』に出席。全国の母へ伝えたいことを明かしました。毎年、母の日を前に開催されるベストマザー賞の授賞式。一般のママ・パパたちが共感・好感を抱いた著名人に投票し、会場には選出された相武紗季さん、鮫島彩さん、加藤ミリヤさん、安藤桃子さん、南明奈さんの5人が登壇しました。■加藤ミリヤ「“あなたは3人息子を育てなさい”って言われてい