次世代へつなぐスバルの挑戦、全日本ラリー選手権・奈良に魔改造BRZが参戦2026年5月8日、奈良県にて全日本ラリー選手権第3戦「YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良」が開幕しました。本大会では、スバルがJN1クラスへ投入した新型車「SUBARU Boxer Rally spec.Z」が実践投入されています。【画像】「魔改造の新BRZ」です！ 究極モデルを画像で見る！（30枚以上）4月末に公開されたマシンが、いよいよ実戦の