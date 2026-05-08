ブルガリアの議会で演説するラデフ新首相＝8日、ソフィア（AP＝共同）【ブダペスト共同】東欧ブルガリアの議会（一院制、240議席）は8日、4月の議会選で勝利した中道左派「前進するブルガリア」（PB）を率い、ロシアに融和的な姿勢のラデフ前大統領（62）を賛成多数で首相に選出し、新内閣が発足した。ラデフ氏はウクライナへの軍事支援に否定的で、親欧州連合（EU）路線だったブルガリアの外交方針が変化するのか注目される。