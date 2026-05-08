タレントの藤本美貴が７日に自身のＳＮＳを更新。夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春に作ってもらったお昼ご飯を公開した。インスタグラムに「午前中用事があって出かけてた私。これから帰るねって帰ったらお昼ご飯作ってくれてた最高」と食事が並んだ様子の写真をアップ。「そして美味しいわさびとか本物のわさびからとかそんな事ある？笑ありがとうジョージー」と感謝した。この投稿には庄司が「いや、ジョー