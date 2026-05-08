◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―４ヤクルト（８日・マツダスタジアム）勝負どころをしっかりと見極めた。２点リードの９回１死三塁。ヤクルト・池山監督が動いた。打席の岩田がカウント２―０としたところで出したのはスクイズのサイン。しっかりと一塁前に転がして、貴重な追加点をもぎ取った。チーム今季初のスクイズが決まり（記録は内野安打）、指揮官はベンチ前でガッツポーズ。岩田は「心の準備はできていました。緊張もし