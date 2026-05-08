◆パ・リーグ西武４―２楽天（８日・ベルーナドーム）西武・長谷川信哉外野手が８日、今季３号ソロを放った。林安可の代走として６回から途中出場。８回先頭で回ってきた第１打席、鈴木翔の１４８キロ直球を振り抜いた打球は獅子党で埋まった左翼スタンド中段に飛び込んだ。今季３号ソロは、「完璧と打った瞬間に分かった」と確信の一発となった。この日、新外国人・林安可が先制の２点二塁打を放ち、同じく新外国人のカナ