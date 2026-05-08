◆パ・リーグ西武４―２楽天（８日・ベルーナドーム）今季２勝目を懸けて先発した楽天のウレーニャ投手は６回７安打３失点で降板し、２勝目はお預けとなった。人気アニメ・ワンピースの麦わらの一味の海賊旗があしらわれたバンダナを帽子の下に着用。十字を切ってからマウンドに向かい、ストレッチしてから投球を開始するのが毎回のルーチンだ。最速１５６キロの直球にスライダー、スプリット、チェンジアップを織り交ぜ５