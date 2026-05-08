◆パ・リーグオリックス４―３日本ハム（８日・京セラドーム大阪）日本ハムの達孝太投手（２２）が６回１０３球５安打３失点で今季３敗目を喫した。直球は今季最速の１５５キロをマークし、５三振を奪うも勝利に導けなかった。試合後、悔しそうな表情で取材に応じ、０―０の２回１死から森友に与えた四球と、４回無死一塁から森友に浴びた逆転２ランを特に反省した。「最近ちょっと慎重に行き過ぎているなってめっちゃ思う。