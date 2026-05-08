◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）巨人・佐々木俊輔外野手（２６）が「２番・中堅」で３試合ぶりに先発し、２本の二塁打を含む２安打１打点と起用に応えた。まずは５点を追う６回先頭で先発右腕・柳から、反撃の起点となる左翼フェンス直撃の二塁打。続く７回は、２死一塁から左腕・斎藤の初球、スライダーを捉えて右翼線へ適時二塁打を放った。試合前時点で今季は右投手の打率が２割９分８厘（