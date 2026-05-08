◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）巨人・堀田賢慎投手（２４）が２番手で１回２／３を無失点に封じた。５回１死満塁から救援し、先頭・細川には中前に落ちる適時打を許すも、先制２ランを放っていたボスラーを一飛、石伊を遊ゴロに封じて踏ん張った。続く６回は２三振を奪うなど３者凡退。「いつも通りです」と２試合連続の回またぎで力投した。１８６センチの長身から投げ下ろす直球、チェンジ