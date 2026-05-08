◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が、５回途中４安打５失点で今季２敗目を喫した。２回、先頭の細川に四球を与え、無死一塁からボスラーに先制２ランを被弾。「四球からの本塁打。最悪のパターンで点を取られてしまった」と唇をかんだ。５回には自身の悪送球もあり１死一、三塁のピンチを招くと、続くカリステの打球が左太もも裏の下部に直撃して