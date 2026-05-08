中森明菜（写真提供：HZ VILLAGE Inc.） 中森明菜が、約10年ぶりのニュー・シングルCDとなる55thシングル「ごめんと、すきと、」を、20年ぶりライブツアー初日の7月1日にリリースすることが発表された。2016年2月24日発売のシングルCD「FIXER -WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-」以来となるニュー・シングルには、オリジナル新曲を3曲収録。（テレビ東京系「WBS（ワールドビジネスサテライト）」エンディングテーマ曲