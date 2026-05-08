２１時半発表の４月米雇用統計。非農業部門雇用者数の内訳をみると、前回に続いて、小売業、運輸業などが伸びている。運輸業は宅配などの伸びが目立つ。前回９．０６万人増とかなり強く出た医療・ヘルスケア部門はやや伸び鈍化も５．３９万人と好調さを維持。前回２．９万人増となった娯楽・接客業はホテルなど宿泊部門が弱く１.４万人増にとどまった。小売、運輸の好調さは、景気がある程度しっかりしているときに起きやすいだけ