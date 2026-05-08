NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年5月7日、新たにパラグアイが「アルテミス合意」に署名したことを発表しました。署名式は現地時間同日午前、パラグアイの首都アスンシオンで行われ、AEP（パラグアイ宇宙庁）のオスバルド・アルミロン・リベロス長官が合意文書に署名しました。【▲ アルテミス合意の参加67か国の一覧。2026年5月8日時点（Credit: NASA）】アルテミス合意とは、アメリカ主導の有人月探査計画「アルテミス」を念頭