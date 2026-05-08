歌舞伎俳優の市川染五郎さん（21）が8日、主演舞台『ハムレット』の囲み取材に登場し、意気込みを語りました。『ハムレット』はシェイクスピアの四大悲劇のひとつであり、人間の苦悩を深く描いた傑作として愛されてきた作品。染五郎さんは、祖父の松本白鸚さん、父の松本幸四郎さんも演じてきたハムレットを演じます。■歌舞伎も舞台も“根本的なところ”は「何でも一緒だと思う」染五郎さんは、この舞台がストレートプレイ初出演