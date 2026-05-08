オリックス４−３日本ハム（パ・リーグ＝８日）――オリックスが４連勝で勝ち越しを１０にのばした。森友哉が四回に逆転２ラン、八回にもソロを放った。日本ハムは九回に水野達稀のソロで反撃したが、及ばなかった。◇ソフトバンク６−５ロッテ（パ・リーグ＝８日）――ソフトバンクが今季初のサヨナラ勝ちを収めた。九回に栗原陵矢のソロと牧原大成の適時二塁打で追いつき、谷川原健太が適時二塁打を放って試合を決めた。ロッ