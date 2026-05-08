「中日９−２巨人」（８日、バンテリンドーム）巨人は連敗で貯金がなくなり、勝率５割でＤｅＮＡに並ばれた。試合後、キャプテンを務める岸田が呼びかけ、緊急の選手ミーティングを開いた。岸田は「この前のドームの試合が終わったときに雰囲気もちょっと悪かったし、やろうかなと思ってたんですけど。（坂本）勇人さんに相談して『俺もちょっと思った。そこはキシのタイミングでやっていいと思う』と言ってたんで」と説明。