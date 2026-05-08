【ワシントン共同】米労働省が8日発表した4月の雇用統計（速報、季節調整済み）によると、景気動向を敏感に示す非農業部門の就業者数は前月から11万5千人増えた。6万2千人程度の増加を見込んだ市場予想を上回った。失業率は4.3％で前月から横ばいだった。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を巡る混乱で原油価格が高騰しているものの、労働市場は堅調さを維持した。米連邦準備制度理事会（FRB）はインフレの加速傾向と雇用情勢