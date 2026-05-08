アイドルグループ「仮面女子」の新メンバー、雪咲羽衣（ゆきさき・うい）、三吉織乃（みよし・しの）が７日、東京・秋葉原Ｐ．Ａ．Ｒ．Ｍ．Ｓでステージデビュー。新体制のスタートを切った。お披露目ライブでは「爆音☆ウェーイ」「夏だね☆」の２曲に参加。雪咲はステージで側転など、得意のアクロバットを披露。歌唱力が自慢の三吉は、落ちサビを担当した。ライブを終えた雪咲は「初めてのステージで本当に緊張していて、