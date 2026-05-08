◆パ・リーグ西武４―２楽天（８日・ベルーナドーム）西武のドラフト２位守護神・岩城颯空（はくあ）投手（中大）が、登板１３試合目で１０セーブに到達。ＮＰＢの新人では２２年の巨人・大勢（１１試合）に次ぎ歴代２番目、パ・リーグの新人では最速の到達となった。パでは９２年の河本育之（ロ）の１９試合を更新して最速。また、球団の新人で１０セーブ以上をマークしたのは、２２セーブの１１年の牧田和久以来２人目だ。