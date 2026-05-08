さまざまなインテリアグッズや収納グッズも揃っている【3COINS（スリーコインズ）】。今回、FTN編集部が注目したのは、こまごまとした日用品を浮かせてすっきり収納できる「マグネット付き収納」です。公式オンラインストアで「再入荷」表示があり（2026年4月18日時点）、人気のほどがうかがえる収納グッズをピックアップ。キッチン、浴室、デスク周りなどで、小物がごちゃつく、掃除が面倒……と、悩んでいる人は見逃さない