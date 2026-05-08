２月に第３子女児の出産を報告したタレントの鈴木あきえがＳＮＳを更新し、次女との親子ショットを公開した。鈴木は８日に自身のインスタグラムを更新。「今日は娘幼稚園の親子遠足末っ子も一緒に行きまして、ママ友達が写真たくさん撮ってくれたよ２枚目は遠足のおやつ（私の）。ビッグカツを楽しみに挑んだのに、ほぼ娘に食べられました大人になってもお菓子を食べながら生きているのですが授乳期の甘いもの欲しい欲と