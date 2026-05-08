「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）阪神は１−２の九回に一挙８点を追加されて大敗。試合後、藤川監督は「持ちこたえられるか、向こうに行ってしまうかというところの勝負。今日はベイスターズさんの方に流れが行ってしまった。明日はまたニューゲームですから。切り替えてやっていければ」と振り返った。ＤｅＮＡに２点を先制された四回は、失点に失策が絡んだ。先発の村上は１死から佐野を一ゴロに打ち取りベー