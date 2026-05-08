「趣味=妻」夫とは、「野球が趣味」「ゲームが趣味」などと同様に、文字通り「『妻』が趣味」という感覚で妻を愛している夫のこと。夫自身が自覚しているかはともかく、仲よし夫婦の夫は少なからず妻に「沼っている」（夢中になっている、溺愛している）ケースがほとんどです。筆者の夫も「今日の相方さん」というタグでSNSにシリーズ投稿するほど妻を趣味にしています（笑）。パートナーへの愛し方はさまざま。中でもパートナーを