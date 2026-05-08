X JAPANのYOSHIKIさんが8日、アメリカのエンタメ界最高栄誉『Medal of Honor』を受賞することが発表されました。日本人アーティストが受賞するのは初めてだということです。『Medal of Honor』はアメリカのエンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体『Entertainment Community Fund』の最高栄誉であり、芸術・エンターテインメント界に多大な貢献を果たした人物に贈られます。1910年に創設された116年の歴史を持ち、過去に