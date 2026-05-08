Ｕ２３（２３歳以下）世界ろう者サッカー選手権大会（１１〜２３日、セルビア）に出場する日本チームのデフサッカー男子育成選抜は８日、森保洋監督と選手１６人ら一行が、関西空港から試合地へ出発した。大阪・泉南市内での直前合宿最終日だったこの日は、攻守の連係を最終確認。欧州やアフリカのＵ２３代表を相手に世界一を目指す。デフサッカーとは聴覚障害者によるサッカー。健常者のサッカーと同じく１１人で行うが、試合