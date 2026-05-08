Mrs. GREEN APPLEの新曲で、NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌の「風と町」の「MV Behind the Scenes」が8日、YouTubeで公開された。【動画】ミセス「風と町」MV Behind the Scenes「Music Video」はすでに公式YouTubeチャンネルで公開されており、メンバーが各ロケーションのエレメントから着想を得た華やかな衣装をまとい、音楽で風を呼び起こす旅人として登場。風を踊らせ、風に導かれながら出会うメンバーたちが、その